Električni pogon in avtonomna vožnja. Vsaj eden od njiju (pogosto pa kar oba) je skupni imenovalec domala vseh atraktivnih konceptnih vozil, ki si jih je bilo mogoče ogledati na letošnjem avtomobilskem salonu v Ženevi. In teh ni bilo malo. Nekateri so sicer tako futuristični, da jih zagotovo še lep čas ne bo mogoče uzreti na cestah, če sploh kdaj. Je pa tudi nekaj zanimivih bolj realističnih konceptov, tudi takšnih, ki bodo kmalu v bolj ali manj nespremenjeni različici na voljo v prodajnih salonih.

Med njimi velja v prvi vrsti omeniti avtomobil s precej dolgim imenom, ki pa že samo pove veliko o avtomobilu. BMW concept M8 gran coupe je torej velika štirivratna kupejevska limuzina, ki bo v bolj ali manj enaki obliki kot koncept na cestah že prihodnje leto in naj bi nadomestila serijo 6. Ker gre torej za različico M, o elektriki ni veliko govora, naj bi jo pa poganjal 4,4-litrski motor V8 z več kot 600 konji (440 kilovati) moči. »S tem avtomobilom želimo nagovoriti kupce, ki iščejo nekaj zares posebnega, ki želijo izstopati. Z njim BMW luksuznost zagotovo odmika iz cone udobja,« je povedal Domagoj Dukec, podpredsednik oblikovalskega oddelka pri BMW M in BMW i. Prav tako naslednje leto naj bi na ceste zapeljal tudi mali športni terenec škoda vision X, vprašanje pa je, ali bo ta 4,25 metra dolg SUV (vsak takoj) na voljo z enakim pogonom kot koncept. Tega namreč poganja kombinacija bencinskega motorja, ki bo lahko deloval tudi na stisnjeni zemeljski plin, in elektromotorja.

Če se od omenjenega preselimo na povsem električne pogone, je treba izpostaviti predvsem dva avtomobila. Prvi je koncept električnega športnega terenca porsche mission E cross turismo, slabih pet metrov dolg SUV, ki ga poganja zgolj električna energija. Elektromotorja se lahko pohvalita s sistemsko močjo več kot 600 KM (440 kW), ki avto do stotice izstrelijo v manj kot 3,5 sekunde in do hitrosti 200 km/h v manj kot 12 sekundah, moč se prenaša na vsa štiri kolesa, doseg avtomobila pa naj bi znašal okoli 400 kilometrov. »Verjetno ni treba posebej poudarjati, da bi rad ta avto videl tudi v serijski proizvodnji, po možnosti čim prej, pa čeprav to verjetno pomeni, da nisem ravno objektiven. Je pa dejstvo, da je naša ekipa v ta avto v zadnjih dveh letih vložila srce in dušo,« je v Ženevi med drugim povedal glavni Porschejev oblikovalec Michael Mauer. No, za morda največ »izbuljenih oči« pa je letos v Ženevi poskrbel še en koncept električnega avtomobila, in sicer superšportnika rimac C_two. Pa ne toliko zaradi oblike, ta je pri teh avtomobilih tako ali tako spektakularna, temveč bolj zaradi številk. Naj torej govorijo te – štirje elektromotorji, 1914 konjev moči (1408 kW), 650 kilometrov dosega, 1,97 sekunde z mesta do hitrosti 100 km/h (in 11,8 sekunde do 300 km/h) ter najvišja hitrost 412 kilometrov na uro. Pri Rimcu računajo, da bo avto na cesti leta 2020 in da jih bodo proizvedli 150, posamezen pa bo stal okoli 1,7 milijona evrov.

Kar se avtonomne vožnje tiče, velja iz Ženeve prav tako izpostaviti dve vozili. Prvo je volkswagen I.D. vizzion, ki je že četrti model Volkswagnove družine I.D. Sistemska moč dveh elektromotorjev v tem 5,11 metra dolgem vozilu znaša 306 KM (225 kW), doseg do 665 kilometrov, avto bo imel štiri sedeže, ker gre za povsem avtonomno vozilo, pa ne bo imel volana. »Do leta 2025 bomo letno izdelali okoli milijon električnih vozil, prvi člani družine I.D. pa bodo na cestah leta 2020,« je napovedal prvi mož znamke Volkswagen Herbert Diess. Še precej bolj, milo rečeno, nevsakdanje vozilo pa je renault EZ-GO. Gre za nekakšen hibrid med samovozečim taksijem in mini avtobusom, katerega zadek in streha se v enem kosu dvigneta visoko nad vozilo, da lahko potniki vanj vkorakajo, zapeljejo voziček... »Robotski taksi« naj bi za prevoz po mestnih središčih po izrazito optimističnih napovedih skrbel že od leta 2022 naprej, njegova najvišja hitrost pa ne bo presegala 50 kilometrov na uro.