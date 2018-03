če prav razumem vaše pismo (Dnevnik, 21. marca), se v njem ne obračate neposredno name, zveni bolj kot opomin urednikom Dnevnika, da so moje tako nepoučeno pisanje sploh objavili. Kljub temu se čutim dolžna, da vam nanj odgovorim sama.

Vaš odgovor me ni prepričal. Dvomim, da se pristojne službe, na katere se sklicujete, ki naj bi, kot trdite, strokovno in samostojno odločile, da morajo tri turške družine nazaj v izvorno državo, ker jim tam ne grozi nobena nevarnost, zavedajo svojega ravnanja, in sprašujem vas, ali bodo tisti, ki so to strahotno odločitev sprejeli, zanjo tudi osebno prevzeli vso odgovornost, ko se bo pokazalo, da so te ljudi poslali v zapor ali celo smrt?

Da uradniki ali pristojne službe, kot jih imenujete, opravijo za državo večino umazanega dela, smo imeli v Sloveniji priložnost videti že večkrat. Naj vas spomnim, 25.671 izbrisanim so »pristojni« uradniki na upravnih enotah uničili prav toliko osebnih dokumentov in jim s tem prizadejali nepopravljivo gorje. A nihče ne verjame, da so to odločitev sprejeli sami.

Ko se že sklicujete na usklajenost z evropsko zakonodajo, bi vas rada opomnila, da je Evropa tako ravnanje obsodila in nas kaznovala, verjamem, da se bo to zgodilo tudi ministrstvu za notranje zadeve, če boste ostali pri vaših srhljivih odločitvah in boste tri mlade družine, ki pripadajo Gülenovim gibanjem in so pri nas zaprosile za politični azil, poslali nazaj v Turčijo.

Če ne drugega, bodo evropski poslanici gospe ministrici Vesni Györkös Žnidarjevi upravičeno očitali neinformiranost o dogajanju v tej državi, te pa si funkcionarji na tako visokem državnem položaju in v današnjem času nikakor ne smejo dovoliti.

Kaj za te ljudi pomenijo odločitve, sprejete na ministrstvu v času njenega ministrovanja, so jo opozarjali mediji, o tem, kakšno je stanje v Turčiji, se je oglasila članica slovenske delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti v Svetu Evrope, ki ima do informacij o dogajanju v turški državi neposreden dostop. Zgrožena je nad opredelitvijo slovenskega ministrstva za notranje zadeve, da je Turčija varna država, kar ste zapisali tudi sami.

Prepričana sem, da če bi bila ta odločitev ministrstva drugačna, bi bila drugačna tudi odločitev večkrat omenjene pristojne službe, in za to nosi največjo odgovornost gospa ministrica osebno, je soodgovorna in bo sokriva za vse, kar se bo zgodilo s temi ljudmi.

Lada Zorn, Ljubljana