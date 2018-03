No, eno od vprašanj je zagotovo to, kako so prvi dan vojne tanki I. oklepne brigade JLA z Vrhnike skorajda neovirano prišli na Brnik. Ali je bil najden krivec ali je bil poveljnik ljubljanske pokrajine zgolj določen za grešnega kozla?

Trzinska bitka je prvi neposredni boj med TO, policijo in JLA, kjer je slednja uporabila desant in je imela premoč v oborožitvi. V bitki je bilo preveč mrtvih, da se ne bi poiskalo krivca za nastalo situacijo, saj je JLA imela možnost predaje, pa je šla rajši v vojno. Tu bi lahko še jaz Janezu pomagal pri odgovorih, posebno še pri spornih zaposlitvah akterjev trzinske bitke.

S tem dopisom nočem biti provokativen in zlonameren, čas pa bi že bil, da se o tem javno pogovorimo. Sam nimam problema s tem, da Janez Janša predava recimo na vojaški akademiji, vendar bo moral tudi on koga poslušati, tudi kakšno predavanje, ker prav vsega pa tudi on ne ve. Nekoč se bo treba lotiti tudi varnostne službe in njenih prekoračenih pooblastil. Zakaj? Samo zato, da se to ne ponovi več.

Vid Drašček, Vrhnika