Od Palestine do Kameruna: Vsi neenakopravni, vsi nepriznani

Fatma Mehdi Hasan je v osmem nadstropju stolpnice s pogledom na ljubljanski grad z veščo roko pretakala čaj iz kozarčkov v čajnik in nazaj v kozarčke, ki so stali pred njo kot vojaki v vrsti. Čaj je delala kot prebivalka puščave. Pest čaja in pest sladkorja v hladno vodo in čakaj, da zavre na kuhalniku, ki stoji kar na tleh. Potem pa dolgotrajna predstava zlivanja čaja z višine enega metra v kozarček in potem iz kozarčka nazaj v pločevinast čajnik.