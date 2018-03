O vladavini – ustavnega – prava: Sodni primer Tošić in ostali obtoženci

Zapisal bom takoj, da ne bi bilo kasneje ponovno nesporazuma, kaj se je utegne zgoditi: odveč bo presenečenje, če bo kasneje, morda čez nekaj let, tudi v zadevi Tošić in ostali obsojenci obsodilna sodba razveljavljena, če bo torej »padla«. Nemara in najkasneje pred ustavnim sodiščem. Obstajajo vsebinski, stvarno utemeljeni razlogi, da se bo to zgodilo. Naj pojasnim.