Izjemno. Skoki so bili vseskozi del naše družine. Ko je šel na treninge, me je pogosto vzel s seboj. V smučarske skoke me ni silil, logično pa je bilo, da sem pri šestih letih poskusil z njimi. Pri dvanajstih letih sem se skokov zasitil in smuči postavil v kot. Moja odločitev, da sem začel igrati tenis, ga ni motila. V tenisu sem vztrajal le nekaj mesecev, saj sem zelo malo igral in več pobiral žogice. Tako sem sam spoznal, da so skoki zame bolj primeren šport. Ko sem se vr