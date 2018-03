Smrtna strogost

Nekatera pravila postajajo nečloveška, ljudje pa zaradi ravnanja po teh pravilih vse bolj razčlovečeni. Najsi bo opravičilo še tako iskreno, ne odgovori na osnovno vprašanje, kako se je moglo zgoditi kaj takega. Enajstletna Sophia Ceballos bo dogodek verjetno premlevala vse življenje, saj se stresno doživetje v njenih letih vsadi najgloblje v spomin, najsi bi ga želeli še tako potisniti iz njega. Z materjo Catalino Robledo in francoskim buldogom Kokitom, ki ga je dobila za rojstni dan, so se vkrcali na letalo United Airlinesa za polet iz Hustona proti New Yorku. Desetmesečni kužek je bil v priložnostni potovalki, kabinsko osebje pa je zahtevalo, da jo izpod nog spravita v prostor za prtljago nad sedeži. Nobena pojasnila, da je v njej pes, ki se lahko v tesno zaprtem prostoru zaduši, niso zalegla. Red je red in potovalko, ki ne zdrsne lepo pod sedež, je treba spraviti drugam. Nekoliko neprepričljivo je na koncu izzvenelo opravičilo letalske družbe s pojasnilom, da njeno osebje ni vedelo, da je v potovalki živo bitje. Vsaj dve uri se je kuža med štiriurnim poletom oglašal z laježem iz svojega zadušljivega pripora, ko je utihnil, pa Catalini, ki je imela povrhu vsega na skrbi še novorojenčka, zaradi turbolenc niso dovolili vstati s sedeža, da bi vsaj pogledala, kaj se z njim dogaja. Ob pristanku je bil ubogi Kokito mrtev, zlomljenega srca pa so bili tudi potniki, ki so videli njegovo trupelce, ob obupnih poskusih Sophie in Cataline, da bi ga predramili. Sopotnik je pretresljiv posnetek objavil na družbenem omrežju in odzivi nanj ter medijski odmev so samo še dodatno očrnili United Airlines in njegov odnos do potnikov, saj so spomnili na nedavni incident, ko je David Dao utrpel pretres možganov in izgubil nekaj zob, ko so ga na silo zvlekli z letala, ker ni bil pripravljen zapustiti svojega sedeža, potem ko ga je posadka zaradi prebukiranosti letala z »žrebom« določila, da bo odstopil prostor pomembnejšemu potniku.