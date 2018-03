Ne oborožujte učiteljev

Nedavni strelski napad izključenega učenca na floridski šoli je v ZDA sprožil zelo kontroverzno razpravo o tem, ali naj bi bili zaradi obrambe pred podobnimi incidenti učitelji oboroženi. Pač v skladu z razvpitim motom nacionalne orožarske zveze, da je »najboljša obramba pred oboroženim zlim človekom oborožen dober človek«. In tako se je zgodilo, da je prišel – ne zaradi obrambe, temveč zaradi poduka – v srednješolski razred v kalifornijskem mestu Seaside tamkajšnji učitelj, sicer tudi rezervni policijski častnik Dennis Alexander oborožen s pištolo. Pri preverjanju, ali je napolnjena, je k sreči kroglo izstrelil v strop, okruški pa so vseeno lažje ranili tri dijake, med njimi se je kanček krogle odbil v vrat 17-letnega Fermina Gonzalesa. Njegova mama je bila kasneje zgrožena, ker nihče v šoli ni nemudoma reagiral. Alexander je namreč nadaljeval predavanje o pravnem pregonu kaznivih dejanj, dijaki pa so mirno čakali na konec šolske ure. Tudi šolske oblasti so kasneje zagotavljale, da ni bilo nobene neposredne nevarnosti, izkazalo pa se je, da policijski rezervist ni imel dovoljenja za vnos orožja v šolo, ker je to zgolj v domeni nekaterih pripadnikov šolskega varnostnega osebja. Alexander je trenutno suspendiran tako z učiteljskega položaja kot s položaja policijskega rezervista. Hkrati so ameriški mediji objavili novice o še dveh incidentih z orožjem, ki so ju prav tako sprožili ljudje, najbolj odgovorni za to, da do tega ne bi prihajalo. Prvega je zagrešil šolski varnostnik v Virginiji, ki je prav tako po nesreči sprožil orožje pred učenci, drugega pa okrajni šerif v Michiganu, ki je v garderobni omarici šolske kopalnice čez vikend pomotoma pustil svojo pištolo.