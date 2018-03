Težava pa je v tem, da se oglašajo ob napačnih trenutkih. V sredo se ni oglasil nihče, ko so predstavniki ministrstva za okolje in prostor ter direkcije za vode in direkcije za infrastrukturo, projektanti vodnih in cestnih ureditev ter izvajalec odmer in odkupov zemljišč v Železnikih prebivalcem predstavili načrtovane protipoplavne ukrepe in gradnjo obvoznice. Ja, to so tisti Železniki, ki se jih je Sora septembra 2007 lotila s takšno močjo, kot bi jih hotela odnesti tja do Škofje Loke ali celo do Save. Potem ko so pripadniki civilne zaščite odstranili vreče s peskom in so bagr