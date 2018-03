»Če bi nas Fonda poklical teden dni kasneje, bi bilo verjetno prepozno in bi skupina Kras zgrmela v stečaj,« ocenjuje Stojan Hergouth, direktor vodilnega slovenskega proizvajalca krmil za živinorejo in jedilnih jajc, ter nadaljuje: »Kupoprodajno pogodbo smo na poziv bivših lastnikov res sklenili bliskovito, saj so to narekovale okoliščine, v katerih se je znašel Kras. Prej o prevzemu nismo resno razmišljali, ker nismo poznali razmer, a priložnost se je močno vklapljala v razvojno strategijo rasti skupine Jata Emona.

K hitri odločitvi je zelo pripomogla tudi poslovna