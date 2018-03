Pred četrt stoletja ni bilo še nobene. Danes jih je skoraj tisoč. Z več kot dvakrat toliko izpostavami, 60.000 sodelavci in dnevno poldrugim milijonom uporabnikov. A kar zveni kot napoved zgodbe o uspehu, je v resnici senčna plat drugega nemškega gospodarskega čudeža. Tistega, ki se je začel sredi ničelnih let tega stoletja z delovnopravnimi, socialnimi in davčnimi reformami rdeče-zelene vlade socialdemokratskega kanclerja Gerharda Schröderja in nadaljeval z varčevalno, ordoliberalno politiko konservativno-liberalne in dveh konservativno-socialdemokratskih vlad Angele Merkel. V