»V izvedenem disciplinskem postopku je bilo na podlagi posnetka celotne novinarske konference nedvoumno ugotovljeno, da je športni direktor NK Maribor v odgovoru na novinarjevo vprašanje reagiral skrajno neprimerno, nedopustno in v nasprotju z vsemi etičnimi in športnimi normami oziroma načeli. Vključevanje novinarjeve osebne tragedije v argumentacijo odgovora na novinarjevo povsem legitimno vprašanje, sodi med najbolj nizkotne oblike verbalnega napada na osebno dostojanstvo posameznika in predstavlja skrajno neetično in obsojanja vredno dejanje,« so zapisali na spletni strani Nogometne zveze Slovenije (NZS) in Zlatku Zahoviću izrekli šestmesečno prepoved sodelovanja v vseh z nogometom povezanih dejavnostih.

»Na podlagi navedenega in ob upoštevanju načela ničelne tolerance, ki mu pri presojanju vseh oblik napadov na človeško dostojanstvo sledi NZS, se na podlagi določil 9/2(7)., 24(1)., 29/2. in v povezavi s 26a/1. členom DP, športnemu direktorju NK Maribor Zlatku Zahoviću izreče kazen prepovedi sodelovanja v vseh z nogometom povezanih dejavnostih na vseh uradnih tekmah za obdobje šestih mesecev od dneva izreka tega sklepa,« so pojasnili pri NZS in dodali, da Zahović s svojim postopanjem ni škodoval le ugledu kluba, katerega športni direktor je, ampak tudi ugledu celotne nogometne družine. Tudi zato disciplinski sodnik pri izreku kazni ni našel nobenih olajševalnih okoliščin.