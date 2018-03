Na zatekanje želodčne vsebine v požiralnik lahko vpliva zvečan tlak v trebušni votlini, zato po obroku ne smemo opravljati fizično napornih del ali takšnih, pri katerih se moramo globoko prepogibati. Izogibamo se nošenju oblačil, ki so tesna v pasu in v predelu trebuha. Vzrok za zvečan tlak v trebušni votlini je lahko tudi nosečnost ali debelost. Če gre za debelost, bo potrebno shujšati. Priporočeno je, da se dve do tri ure po obroku ne uležemo. Spimo z dvignjenim vzglavjem.

V lekarni lahko kupimo zdravila brez recepta proti zgagi. Farmacevt v lekarni nam bo svetoval pravilno izbiro zdravila. Zdravilo, ki vsebuje ranitidin, ki najhitreje zdravi zgago. (*) Zavira zvečano izločanje želodčne kisline iz celic želodčne sluznice in s tem odstrani vzrok težav. Zmanjšuje osnovno dnevno in nočno izločanje želodčne kisline in izločanje, ki ga spodbudijo hrana ter nekatere druge snovi. Ranitidin deluje 12 ur, torej deluje cel dan ali celo noč. Za preprečevanje zgage, ki jo povzroča uživanje hrane in pijač je potrebno zaužiti tableto, ki vsebuje ranitidin pol ure do eno uro pred jedjo ali pijačo.

Če se težave po sedmih dneh jemanja zdravila ne izboljšajo, oziroma če v dveh tednih popolnoma ne izginejo, je potrebno obiskati zdravnika. Možno je namreč, da je vzrok naših težav resnejše obolenje prebavil. Bolečina za prsnico pa je tudi lahko znak srčnega ali pljučnega obolenja.

Ravno tako moramo takoj k zdravniku, če težko požiramo, bruhamo kri, imamo črno blato, nepričakovano hujšamo ali smo slabokrvni.

* Štabuc B, Tepeš B, Skok P in sod. Smernice za preprečevanje in zdravljenje neželenih učinkov nesteroidnih protivnetnih in antiagregacijskih učinkovin na prebavila. Zdrav Vestn 2015; 84: 3–15.