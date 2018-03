Policisti v Radljah ob Dravi zasegli konopljo

Policisti Policijske postaje Radlje ob Dravi so ta teden pri 52-letnemu moškemu z območja Upravne enote Radlje ob Dravi našli prostor, prirejen za gojitev konoplje. Med hišno preiskavo so mu našli in zasegli okoli pol kilograma posušene konoplje, pripravljene za nadaljnjo prodajo, in 39 sadik konoplje, visoke od 40 do 70 centimetrov.