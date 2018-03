Policija je trgovino že obkolila, območje pa zaprla za javnost. Najmanj ena oseba je mrtva, še ena pa ranjena, več o njenem stanju ni znano, je povedal župan mesteca Eric Menassi. Napadalec naj bi po njegovih besedah v trgovino vstopil s kričanjem »Alah je velik! Vse vas bom pobil.« Trenutno naj bi se v trgovini nahajal samo en policist, vsi ostali talci naj bi bili na svobodi.

Da gre najverjetneje za teroristično dejanje, je medijem sporočil francoski premier Edouard Philippe.

Pred tem je v bližnjem mestu Carcassonne prišlo do strelskega napada na policista, ki pa je napad preživel. Zaenkrat še ni jasno, ali sta incidenta povezana in ali gre za istega napadalca.

Oktobra lani odpravili izredne razmere

Če se bo potrdila povezava z IS, bo to prvi napad te skupine po prihodu Emmanuela Macrona na položaj francoskega predsednika maja lani.

V Franciji so sicer oktobra lani odpravili izredne razmere, a v državi še vedno vlada visoka napetost zaradi niza terorističnih napadov, ki se je začel leta 2015 z napadom na uredništvo satiričnega tednika Charlie Hebdo v Parizu. V tem napadu je bilo ubitih 12 ljudi.

Novembra istega leta je Pariz pretresel usklajen napad džihadistov IS, ki so pobili 130 ljudi v barih, restavracijah, v koncertni dvorani in pred nacionalnim stadionom. Francija je zatem uvedla izredne razmere v državi, kljub temu pa to ni preprečilo napada julija 2016, ko je moški s tovornjakom zapeljal v množico v Nici in ubil 84 ljudi. Tudi ta napad si je pripisala IS.