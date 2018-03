Vrh EU poziva k stalnemu izvzetju iz novih ameriških carin na jeklo

Voditelji članic EU so danes v Bruslju pozvali k stalnemu izvzetju iz novih ameriških uvoznih carin na jeklo in aluminij. Voditelji tudi podpirajo prizadevanja Evropske komisije za zavarovanje interesov EU in pridržanje pravice, da se unija v skladu s pravili WTO ustrezno in proporcionalno odzove na ameriške ukrepe. Unija ob tem potrjuje zavezanost močnim čezatlantskim odnosom kot stebru varnosti in blaginje na obeh straneh Atlantika ter poudarja podporo dialogu o trgovinskih vprašanjih v skupnem interesu.