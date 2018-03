Voditelji so ob tem najostreje obsodili napad z živčnim strupom na nekdanjega dvojnega vohuna Sergeja Skripala in njegovo hčer Julijo v Salisburyju, podprli preiskavo ter izrazili popolno solidarnost z Britanijo pri soočanju »s tem resnim izzivom za skupno varnost«.

Britanska premierka Theresa May je ob prihodu na vrh EU opozorila, da Rusija ogroža celotno EU. Napad v Salisburyju je po njenih besedah del vzorca ruske agresije proti Evropi in njenim sosedam, od Zahodnega Balkana do Bližnjega vzhoda.

Krepitev odpornosti na hibridne grožnje

Vprašanje morebitnih dodatnih sankcij proti Rusiji zaradi tega napada sicer za zdaj ostaja brez odgovora. Veliko se trenutno ugiba o možnosti izgona ruskih diplomatov. To naj bi nakazale Francija, Poljska in baltske države. Britanske oblasti so že izgnale 23 diplomatov.

Napad v Salisburyju je sprožil tudi pozive h krepitvi odpornosti EU na podobne napade in na hibridne grožnje, kot je spodkopavanje demokracije z lažnimi novicami in vmešavanjem v volitve. »EU mora okrepiti odpornost na kemična, biološka, radiološka in jedrska tveganja, tudi s tesnejšim sodelovanjem med EU in njenimi članicami ter zvezo Nato,« piše v sklepih voditeljev.