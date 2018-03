55-letni McMaster je položaj svetovalca zasedel pred malce več kot letom dni, na njem pa zamenjal upokojenega generala Michaela Flynna, saj naj bi ameriškega podpredsednika Mika Pencea zavajal glede stikov z ruskim veleposlanikom. Že takrat pa je bil med kandidati John Bolton, nekdanji veleposlanik ZDA pri ZN, in analitiki so si oddahnili, da se je Trump odločil za po njihovem mnenju boljšega kandidata. 69-letni Bolton, novi svetovalec za nacionalno varnost, je sicer eden od avtorjev in zagovornikov vojne proti Iraku v času vlade predsednika Georga Busha mlajšega.

Z McMasterjem sta si zlasti v zadnjih tednih nekajkrat prišla navzkriž - po navedbah tujih medijev sta imela različne poglede na odnose z Afganistanom in Iranom, tako da ostop oziroma zamenjava na položaju ni bila presenečenje.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.