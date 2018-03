Mariborčanki Poloni Hercog na prestižnem turnirju v Miamiju ni uspelo nadgraditi dobrih iger iz kvalifikacij in je po preboju v glavni del svoje nastope končala v prvem krogu. Njena nasprotnica je bila nemška kvalifikantka Andrea Petkovic, ki je na lestvici WTA 25 mest nižje in je doslej dobila le enega izmed treh medsebojnih obračunov, vendar pa je bila tokrat občutno boljša od Slovenke in jo po uri igre premagala s prepričljivih 6:2 in 6:0. Hercogova na dvoboju ni pokazala svoje prave igre, naredila je sedem dvojnih napak in izgubila pet servisnih iger, tako da je morala priznati premoč Nemki, turnir v Miamiju pa zapušča s 30 točkami in 15.000 ameriškimi dolarji.

Med tistimi, ki so v Miamiju izpadle že v prvem krogu, je bila tudi nekdanja številka ena in osemkratna zmagovalka turnirja Serena Williams. Ameriška veteranka po vrnitvi na igrišča ne najde prave forme, pretekli teden je bila v Indian Wellsu neuspešna v tretjem krogu, tokrat pa jo je že na prvem dvoboju premagala zmagovalka omenjenega turnirja, obetavna Japonka Naomi Osaka (6:3, 6:2).

Prav tako neuspešen v prvem krogu Miamija je bil Aljaž Bedene. Za 48. igralca sveta je bil previsoka ovira 40 mest nižje uvrščeni s svetovne lestvice Rus Jevgenij Donskoj, ki je slavil zmago s 7:5 in 6:4. Bedene je v uvodnem nizu vodil s 5:4 in imel na voljo zaključno žogo.

Na ITF-turnirju v Canberri z nagradnim skladom 60.000 ameriških dolarjev zelo dobra nastopa Dalila Jakupović. Petopostavljena Slovenka je v posamični konkurenci napredovala v četrtfinale, potem ko je v prvem krogu izločila domačinko Maddison Inglis (6:1, 6:2), v drugem pa Japonko Nagi Hanatani (6:0, 6:1). Njena naslednja nasprotnica bo četrta nosilka, Avstralka Lizette Cabrera, proti kateri pa ima Jakupovićeva dober izkupiček, saj je v zadnjih dveh letih dobila oba medsebojna obračuna na glavnih delih turnirjev v Zhuhaiju in Tajvanu. Jeseničanka na avstralskem turnirju ni v igri le za posamično lovoriko, temveč tudi za tisto med dvojicami, saj se je v navezi z Avstralko Priscillo Hon uvrstila v finale, kjer se bosta zoperstavili prvopostavljenemu japonskemu paru Miju Kato-Makoto Ninomija.

V kitajskem mestu Qujing poteka moški challenger z nagradnim skladom 75.000 dolarjev, na katerem je imela Slovenija dva predstavnika. Drugopostavljeni Blaž Kavčič se je od turnirja poslovil že v prvem krogu, v katerem ga je s 6:3 in 6:2 premagal Poljak Kamil Majchrzak in mu s tem preprečil osvojitev novih točk, medtem ko gre Blažu Roli precej bolje, saj je po zmagah nad Kitajcem Yecongom Hejem (6:3, 6:2) in Italijanom Salvatorjem Carusom (6:3, 7:6) napredoval v četrtfinale, kjer se bo zoperstavil tretjemu nosilcu, Belorusu Ilji Ivaški.