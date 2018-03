Ukrajina je bila v vseh pogledih dovolj kakovosten tekmec za edini preizkus pred edino spomladansko kvalifikacijsko tekmo naše mlade nogometne reprezentance, ki v torek gostuje v Bolgariji in je tokrat izgubila z 2:3. Selektor Primož Gliha sicer na enotedenske priprave na ajdovsko burjo ni pripeljal idealne zasedbe, ob poškodbah načrtovanje taktike za nadaljevanje kvalifikacij kroji tudi dejstvo, da nekateri ključni reprezentanti premalo igrajo v svojih klubih. To je bilo vidno v drugem polčasu, ko so bili Ukrajinci gospodarji tekme in si tudi priigrali visoko prednost.

»Vidi se, da fantje, ki ne igrajo, niso v tekmovalnem ritmu. Odnos je bil sicer pravi, videti je bilo željo, ampak če ni pravega ritma, se hitro pokažejo prednosti tekmeca,« poudarja selektor Primož Gliha, ki pravi, da že ima enajsterico, s katero bo v torek v bolgarski Stari Zagori lovil četrto zmago v aktualnem kvalifikacijskem ciklu. Ali vendarle tudi z Martinom Kramarićem, ki je z natančnim volejem zadel za končnih 2:3, a spada med igralce brez spomladanske klubske minutaže. »Nekaj stvari moramo popraviti v obrambi, v napadu učinkovitost, in če nam to uspe, bomo proti Bolgarom na dovolj visoki ravni,« je prepričan mariborski napadalec. Proti torku pogleduje tudi branilec Luka Badžim: »Tehnično so zelo močni, kar so dokazali na tekmi s Francijo. Vseeno menim, da imamo dovolj kakovostno reprezentanco, da se jim zoperstavimo in jih premagamo.« Priprave v Ajdovščini se bodo končale v nedeljo. Po vrnitvi iz Bolgarije bodo zadnje štiri kvalifikacijske tekme šele jeseni.