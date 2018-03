Eno izmed številnih nerešenih mejnih vprašanj, ki so ostala po razpadu Jugoslavije, je dobilo epilog. V kosovskem parlamentu so z 80 glasovi za ratificirali sporazum o meji s Črno goro, ki sta ga državi podpisali že avgusta 2015. A pot do ratifikacije, s katero sta državi končno priznali 79 kilometrov dolgo mejo, ki so jo zarisali z jugoslovansko ustavo leta 1974, je bila vse prej kot lahka, na koncu pa tudi dobesedno solzna.

Del opozicije, predvsem nacionalistično najbolj »trda« stranka Samoopredelitve (Vetevendosje), je ves čas nasprotoval ratifikaciji, meneč, da je Črna gora z mejo, določeno pred skoraj 45 leti, opeharila Kosovo za 8200 hektarjev. Zahtevali so nova pogajanja in z namenom preprečiti glasovanje štirikrat prekinili zasedanje parlamenta z metanjem solzivca v sejno dvorano.

Varnostniki in policija so zato prijeli sedem poslancev gibanja Samoopredelitev, šest pa so jih izključili iz nadaljnjega dela parlamenta. Od skupno 19 poslancev gibanja jih je tako v parlamentu ostalo samo še šest.

Na vrsti odprava vizumov Ratifikacija sporazuma je izjemnega pomena za doseganje enega glavnih ciljev na dolgi poti Kosova do EU. Bruselj je namreč kot enega izmed ključnih pogojev za odpravo vizumov za državljane Kosova zahteval ureditev meje s Črno goro. Iz Prištine sta premier Ramush Haradinaj in predsednik Hashim Thaci sporočila, da Kosovo pričakuje hitro uresničitev dane obljube glede vizumov, pozabila pa sta, da EU pričakuje tudi premike v obračunu z razpaslo korupcijo, postopno urejanje razmer s Srbijo in uresničitev danih obljub glede pravic Srbov na Kosovu. Priština v vsakem primeru pričakuje dobro oceno napredka, EU pa nima veliko manevrskega prostora, kajti če Kosovo ne bo kmalu nagrajeno z brezvizumskim režimom, so politični garnituri, ki vodi državo, šteti dnevi. Manj zadovoljni so z ratifikacijo v Beogradu. Ureditev meje s Kosovom čaka namreč tudi Srbijo, ki pa kakršnekoli pogovore o tem razume kot neposredno priznanje kosovske države, kar zavrača. A če bo želela iti po pristopni poti, bo morala ugrizniti tudi v kislo (mejno) jabolko. Predsednik Aleksandar Vučić se je z obiska v ZDA vrnil »razočaran«. Državljanom je sporočil, da je za »tiste na Zahodu zgodba o Kosovu končana« in da »srbskim argumentom nihče več ne prisluhne«. »Krivično, a realno,« je dejal.