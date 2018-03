Ivo Visković: Kako uspeva kriminalcem, kjer politikom ne?

Te dni gledam in berem o poplavah in grožnjah poplav v več državah na Balkanu, še posebno v porečju Save. Pomislil sem, povsem spontano, da je to ena od stvari, ki nas, narode slavne regije, še vedno povezuje. In se spomnil, kako so tedanji zunanji ministri Slovenije, Hrvaške, BiH in zdaj že rajnke SR Jugoslavije – Dimitrij Rupel, Tonino Picula, Zorana Mihajlović in Goran Svilanović – decembra 2002 v Kranjski Gori slovesno podpisali okvirni sporazum o porečju Save.