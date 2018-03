Vlada je sporočila, da ne podpira predloga zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih. Predlog, ki ga je pripravilo Združenje Frank, predvideva konverzijo teh kreditov v evrske, vlada pa meni, da bi morala imeti rešitev problematike posojil v frankih čim manjše posege v sistem civilnopravnih razmerij. Namesto tega posojilojemalcem predlaga kolektivne tožbe ali zunajsodno poravnavo z bankami.

Obrazložitev mnenja priskrbele banke

»To mnenje je nov škandal te vlade,« so se odzvali v Združenju Frank, »saj neposredno dokazuje koruptivnost oblasti in grozljiv vpliv, ki ga imajo pretežno tuje banke na našo vlado.« Navedli so, da je vlada ključne dele obrazložitve svojega mnenja prepisala iz strokovnih mnenj, ki sta ju za Združenje bank Slovenije pripravila profesorja na ljubljanski univerzi Rajko Pirnat in Aleš Ahčan. Gre za navedbe, da gibanja tečaja franka ni mogoče napovedati, da banke niso špekulirale, saj so bile tudi same izpostavljene valutnemu tveganju, da je valutno tveganje v družbi dobro poznano, da bi zakon posegal v svobodo, da zakon kreditojemalce v frankih postavlja v privilegiran položaj in jih nagrajuje za tvegano ravnanje…

Na ministrstvu za finance so pojasnili, da so njihova stališča glede problematike kreditov v frankih znana že več let. Dele iz gradiva Združenja bank naj bi v svoje mnenje vključili zato, ker se z njimi strinjajo in da bi mnenje dodatno podkrepili. »Da v mnenju med drugim povzemamo argumente profesorja Rajka Pirnata, smo navedli v opombi v mnenju, v primeru profesorja Aleša Ahčana pa smo na to žal pozabili, za kar se opravičujemo,« so zapisali.