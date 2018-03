Katalonski parlament je potem, ko sta po lanskih decembrskih volitvah, ki jih je vsilil Madrid, propadla poskusa izvolitve ubežnega bivšega voditelja pokrajine Carlesa Puigdemonta in zaprtega zagrizenega zagovornika katalonske osamosvojitve Jordija Sancheza za novega predsednika Katalonije, skušal pohiteti z glasovanjem o naslednjem kandidatu, Jordiju Turullu. Tudi proti njemu kot nekdanjemu tiskovnemu predstavniku katalonske vlade pa poteka preiskava zaradi rušenja španske ustavne ureditve in zlorabe javnih financ za organizacijo referenduma o neodvisnosti, ki je bil za centralno špansko vlado nezakonit.

Poskus prehitevanja sodišča

Danes zjutraj se mora Turull po nalogu sodnika Pabla Llarena zglasiti na zaslišanju, na katerem bo slednji odločil, ali bo ostal na svobodi ali pa končal v priporu, kot nekaj njegovih kolegov iz vlade, ki so jo centralne španske oblasti razpustile skupaj z začasno ukinitvijo katalonske avtonomije. Ker iz pripora uradno ne more kandidirati za predsednika, zaradi česar se je položaju že odrekel Sanchez, so zagovorniki neodvisnosti skušali pohiteti z izvolitvijo Turulla pred omenjenim zaslišanjem. Potrebno absolutno večino 68 glasov bi mu lahko lista odstavljenega Carlesa Puigdemonta Skupaj za Katalonijo in Republikanska levica (ERC) priprtega Oriola Junquerasa kot glavni zagovornici neodvisnosti zagotovili le s pomočjo štirih glasov Levičarske ljudske enotnosti (CUP). Ta tudi zagovarja osamosvojitev pokrajine, a ima svoje zahteve. Zato je tik pred sklicem današnjega zasedanja objavila, da se ga njeni poslanci ne bodo udeležili. Gre predvsem za zahtevo, da se zaradi nemožnosti glasovanja o Puigdemontu zagotovi kandidatura nekoga, ki bo uresničeval njen republikanski in protikapitalistični program. Kar zadeva samega Turulla, pa je to stranko zanimalo tudi, kakšna bo odločitev sodnika Llarena in kako se bosta nanjo odzvali vodilni stranki. Hkrati so zahtevali, da se Puigdemontu in bivšemu ministru pokrajinske vlade Toniju Cominu, ki sta bila izvoljena za poslanca, a sta trenutno ubežnika v Bruslju, zagotovi glasovanje na daljavo, četudi z državljansko nepokorščino.

Do sinoči neuspeli poskus izvolitve Turulla je odpiral nekaj novih vprašanj. Če bo jutri končal v priporu po današnji objavi španskih preiskovalcev, da je bilo pri referendumu nezakonito porabljenih okoli 1,4 milijona evrov, pri čemer je naveden kot eden odgovornih za malverzacije, uradno ne sme kandidirati za predsednika, ki mora biti fizično navzoč pri predstavitvi in glasovanju. V primeru, da ostane na prostosti, je lahko izvoljen v naslednjem krogu po preteku 48 ur z navadno večino, ki jo v primeru odsotnosti nekaterih poslancev lahko zagotovi 66 poslancev omenjenih vodilnih strank v 135-članskem parlamentu, ki pa hkrati ostajajo brez glasov Puigdemonta in Comina. Vse bliže pa so lahko tudi nove izredne volitve, če katalonski parlament ne bo izvolil predsednika v za to določnem zakonskem roku.