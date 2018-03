Festival dokumentarnega filma: Razdalje od blizu

Ruski filmar iz postrevolucijskega obdobja Dziga Vertov je nekoč zagovarjal dokumentarni film z marksistično parafrazo, da je igrani film »opij za ljudstvo«. In v bistvu – ali bolj abstraktno rečeno – je imel prav, vsaj če za razliko med eno in drugo kategorijo uporabimo to, da se fikcijski film vzdržuje na račun gledalčevega verovanjskega principa (filmu verjamemo, čeprav ali prav zato, ker vemo, da je »le film«, fikcija, iluzija), medtem ko dokumentarni film draži naš »epistemološki libido«. Že res, da se dokumentarec praviloma drži tega minimalnega pogoja, da prikazuje resnične ljudi, dejanske situacije in realne probleme, toda pomembneje se zdi to, da vzbudi našo radovednost, razširi našo vednost, vendar jo prav tako lahko tudi zamaje ali preseneti z odkritjem, da je nekaj še bolj res, kot smo si mislili, da je, ali da si niti v sanjah in najhujši mori ne bi mislili, da je to lahko res (v takih trenutkih ima lahko dokumentarec ta paradoksen učinek, da preseže še najbolj fikcijski film). Če festivali dokumentarnega filma niso tako dobro obiskani kot festivali igranega (kar mi je ob koncu FDF potrdil tudi Simon Popek, ki v Cankarjevem domu vodi tako enega kot drugega), je to morda povezano z omenjeno razliko med ugodjem verovanjskega principa in »naporom« »epistemološkega libida«.