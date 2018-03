Pri vetru se nekateri obnašajo, kot da jim narava dela krivico. Kot da si ne znamo in ne moremo pomagati. Kaj bi pa rekli, če bi živeli, na primer, na Nizozemskem ali Danskem, kjer piha vsak dan? Slovenija je zatišna dežela in vsaj omembe vreden veter res ni pogost obiskovalec. Morda pa ravno zato – če bi pihalo vsak dan, si tega ne bi več tako jemali k srcu. Pritoževanje nad vetrom me spominja na pogovore o tem, kakšno vreme je primerno za šport, za delo in podobno. Tudi tu smo si silno različni. Ko me kdo vpraša, kakšno bo vreme naslednji dan in če ni ravno popolno in mirno, dostikrat sledi vprašanje, kaj bi jaz priporočal, ali naj grejo na izlet/piknik/smučarijo ali ne. Haha, gospod ali gospa, najprej mi povejte, kaj za vas pomeni »primerno vreme«. Nekateri smučajo v megli, ker pač radi smučajo, tudi v dežju, nekateri v takih pogojih samo, da jim ne bi propadla smučarska karta, drugi pa še v tem primeru ne, ker so raje na suhem. In kaj naj sedaj svetujem?

Neprimernega vremena skoraj ni, no, priznam, seveda je. Če piha močan veter – pa spet to ne pove nič, ker je za nekoga močan veter že tak, ki piha s hitrostjo 30 kilometrov na uro… Za kolesarjenje je moteče že, če piha (nasproti) tam od 20 do 30 kilometrov na uro, ampak to ne pomeni, da se ne da poganjati pedalov. Si pač predstavljajte, da od Murske Sobote do Beltinec grizete v klanec. Ne gre? Vse je v glavi, verjemite mi. Tudi verjamem, da ne boste grabili listja, če vam ga bo veter sproti odnašal. In če dežuje, boste šli na pohod?

Enkrat sem bral neki škotski gorskokolesarski forum. Pa sem se sam sebi zazdel pravi pomehkuženec. Tam pač kolesarijo tudi, kadar dežuje. Kaj jim pa preostane? Če bi čakali na suho vreme, bi bolj sedeli doma, kot pa šli ven. Poznam nekega Norvežana, ki »dela« drva v dežju. Saj je potem moker, ampak če bi čakal, da se bo vse lepo posušilo in da bo po možnosti še sijalo sonce, bi ga pozimi zeblo. Naj živi vreme!