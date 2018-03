Vplivni liki iz politike in estrade so se v preteklem tednu družili po obletnicah – v ljubljanskem Cankarjevem domu je Nuša Derenda s koncertom zaznamovala dvajset let pevske kariere in slavnostnega jubileja so se med drugim udeležili Mojmir Sepe, Mario Galunič in podpornik avtohtono slovenske popularne glasbe Dragan Bulič. Nekdanja in aktualna politična imena so se medtem znašla na seznamu množice obiskovalcev predstavitve nove biografije Alenke Bratušek, doslej edine slovenske premierke. Delo, v katerem opisujejo njene izkušnje s slovenskim in evropskim političnim zakulisjem, je izšlo natanko pet let po tem, ko so jo ustoličili za predsednico vlade. Pisanje knjige z naslovom V svojih čevljih, katerega naslovnico krasi podoba njenih odmevnih salonarjev znamke Cavalli z leopardjim potiskom, je zaupala uveljavljenemu pisatelju kriminalk in biografu Tadeju Golobu.

Knjiga o staranju za prihajajoče čase Predstavitve v klubu Cankarjevega doma so se udeležili mnogi politični kolegi, na primer nekdanji finančni minister Uroš Čufer ter nekdanja poslanka in mestna svetnica v Ljubljani Maša Kociper. Prišla je celo Ljudmila Novak, menda ena redkih iz takratne opozicije, s katero gresta še danes lahko na prijateljsko kosilo. Novakova se je pošalila, da ji bodo zaradi obiska najbrž očitali, kako se je »prodala« stranki SD, dodala pa je še, da se ne strinja z medijsko obravnavo nekdanje premierke. Ta je zaradi spola namreč pogosto temeljila na kritikah njenih oblačil in ne na vsebini dela, to pa je narobe. Škoda, da je sicer povsem smiselno kritiko nazadnje utemeljila s pojasnilom, da političarke niso manekenke in imajo poleg stresne službe doma še mnogo gospodinjskih opravil. Predstavitev in klasične šale o stricih iz ozadja je iz občinstva molče spremljal prvi predsednik Milan Kučan. Oglasila se je še srednješolska razredničarka Alenke Bratušek, sicer profesorica temeljev samoupravljanja. Svoji nekdanji učenki je prinesla darilo – knjigo o staranju, s pojasnilom, da »prihajajo takšni časi«. Turbulentnim časom medtem ni konca za sodelavce na Televiziji Slovenija. Tokrat sta se na facebooku javno sprli novinarka Eugenija Carl in voditeljica Odmevov Rosvita Pesek. Po Odmevih na večer Cerarjevega odstopa je Peskovi dogajanje v živo komentiral kar Janez Janša, ki se javno hvali, da ne plačuje RTV-prispevka, ob priložnosti pa tamkajšnje novinarke rad zmerja kar s prostitutkami. Novinarka Eugenija Carl, ki ji mora Janša zaradi takšnih pripomb v kratkem nakazati 3500 evrov, se je v šali vprašala, ali so imeli na Slovaškem morda prav tako ponesrečene Odmeve kot pri nas. Voditeljica je zaradi napisanega ukrepala ostro – sodelavko je zbrisala s seznama prijateljev na facebooku. »Eugenija, žal mi je. Dovolj te imam. Tvojih metod – javnih objav tvojih kritik svojih sodelavcev in takih kritik iz fotelja, ko se ti niti sanja ne, kakšna je bila situacija. S tem se odklapljam od liste tvojih FB prijateljev,« ji je pred tem še zabrusila, odločitev pa je Eugenija Carl sprejela docela razumevajoče. »Ni problema. Želim uspešno delo,« je odvrnila in ji zaželela še več gostov, ki pozivajo k ukinitvi RTV-prispevka ali pa javno zmerjajo in diskreditirajo njene kolege. »Upam, da ti je to jasno. Tega bo morda konec, ko bo tv začela delovati pokončno, ponosno, s hrbtenico, kolegialno in čisto nič ideološko,« je Carlova pojasnila Peskovi in za konec, kot se ob tovrstnih prepirih spodobi, zaželela še lep dan.

Plestenjaka ujezil BMW, Rebeko Dremelj Luna Drugi rojstni dan so praznovali v uredništvu Suzy in zato slavne pozvali, naj jim ob tem čestitajo. Da je revija prijazna, objektivna in prav nič pritlehno tračarska, meni Helena Blagne, Jan Plestenjak pa se je ob priložnosti spomnil na svoje prvo resno dekle z imenom Suzi. Plestenjak se je prejšnji teden sicer pošteno vznemiril – na prostoru za invalide je opazil neupravičeno parkirani avtomobil znamke BMW, pišejo v Zvezdah. »Če bi parkiral na avtobusni postaji, me ne bi zmotilo, a na prostorih za invalide – to pa nikoli,« se je Plestenjak, sicer prav tako lastnik avtomobila te znamke, za odtenek premalo kritično do parkiranja na avtobusni postaji razburjal na družbenih omrežjih. Priljubljeni glasbenik je nenavdušen nad sebičnimi vozniki, voditeljica modne oddaje Bleščica Lorella Flego pa nad modnim oblikovalcem Giorgiem Armanijem. »Je nedostopen in nerealen, saj ne dovoli, da bi se ljudje pogovarjali z njim, vse poteka prek asistenta, ki je še bolj nor od njega. Resnično ne razumem tega in prav žalostno je gledati, kako je njegova ekipa prestrašena in nezadovoljna,« je reviji Story potožila modna poznavalka, sicer navdušena nad prijaznostjo Donatelle Versace. Rebeka Dremelj in Saška Lendero sta bili v Suzy tačas ogorčeni nad visoko ceno vstopnic za koncert zvezdnikov serije Jaz sem Luna v Stožicah, ki bi ga njuni hčerki najbrž z veseljem obiskali. »Očitno gre za izkoriščanje nemočnih otrok,« je rahlo zapretiravala Rebeka Dremelj in dodala, da je hčerki koncert preprosto prikrila. Saška Lendero meni podobno, hčerki pa se je zlagala, da so vstopnice že razprodali. V resnici še kar upravičeni prispevek z naslovom »Vrtoglavi zaslužki na račun otrok« bi sicer bolje razumeli, če ga ne bi spremljal nagradni kupon, s katerim se bralci revije lahko potegujejo za dve vstopnici za omenjeni koncert.