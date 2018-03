Ko je zaradi lepega vremena, dolgih poletov in odličnega vzdušja, ki ga je po zaslugi otrok pripravilo 13.200 gledalcev, vse kazalo, da bo prvi dan smučarskih poletov v Planici vrhunski spektakel in popoln užitek, se je vodstvu tekmovanja zalomilo pri najboljših 15 letalcih. Potem ko je dolgo časa pihal vzgonski veter, je spremenil smer v hrbet. Ker žirija tekmovanja ni ustrezno ukrepala, je bilo žrtev takšnih razmer kar pet izmed najboljših 15 tekmovalcev v posebnem točkovanju poletov. Tako so v kvalifikacijah izpadli letošnji svetovni prvak Norvežan Tande, Slovenca Bartol in Domen Prevc (tretji na treningu), Poljak Zyla in Nemec Aigner. »Hitrost vetra je bil znotraj koridorja, morali pa bi zvišati zaletišče. Dvakrat sem to predlagal, a sem bil preglasovan,« je povedal vodja tekmovanja Jelko Gros, član tričlanske žirije tekmovanja, v kateri sta v Planici še tehnični delegat Bertil Palsrud (Norveška) in njegov pomočnik Franck Salvi (Francija).

Slovenski junak dneva je bil Anže Semenič, ki se je po drugem mestu v kvalifikacijah vidno oddahnil, saj mu nič ni šlo od nog vse od zmage v Zakopanah in je bil selektor Janus nad njim že zelo razočaran. »V meni se je nabralo veliko stvari: utrujenost, bolezen in slabi skoki. Po pogovoru s trenerji sem malo spremenil počep. Užival sem in ponosen sem, da sem pred domačimi gledalci pokazal, da še vedno znam skočiti,« je svojo predstavo ocenil Anže Semenič. Jernej Damjan (14. mesto) je bil zadovoljen z dolžino skoka, ne pa s tem, kako ga je zavrtelo na mizi, da nato ni bilo nobenega užitka v letenju. »Nisem več najmlajši in moje srce vedno bolj razbija. Dolžina skoka ni vse. Tudi če se pelješ z avtom v službo in si prvi v njej, nisi zadovoljen, če do tega prideš tako, da je ves obtolčen,« je bil slikovit Jernej Damjan.

Jurij Tepeš (16. mesto) in Robert Kranjec (18. mesto), ki jima je z zastavico zamahnil trener reprezentance B Igor Medved, sta potrdila sloves rojenih letalcev. Posebej ponosen je bil Robert Kranjec, ki je prvi v zgodovini zbral 200 poletov prek dvesto metrov. »Če že v ničemer drugem, sem letos najboljši vsaj v tem. Ni se bilo enostavno privaditi na hitrost več kot 100 kilometrov na uro, a adrenalina je bilo manj, kot sem pričakoval. Večer pred tekmo sem zaspal zelo hitro, celo pred Tepešem,« je bil nasmejan 37-letni Robert Kranjec. Peter Prevc (26. mesto) je bil znova jezen, kar je zdaj dober znak za tekmo. »Treba bo skočiti bolj po moško, torej pogumno, brez strahu in rezerviranosti,« je izstrelil Peter Prevc. Brat Domen (53. mesto) je bil najprej zelo žalosten, potem ko je bil žrtev razmer, nato se je v njem začela nabirati jeza. »Po tehnični plati je bil kvalifikacijski skok enak kot za trening, ko sem bil tretji. Ni pošteno, da razmere naredijo razliko 50 mest v uvrstitvi,« je bil razburjen Domen Prevc. Selektor Goran Janus še ni odpisal Bartola in Domna Prevca za sobotno ekipno tekmo, zato bosta jutri predskakalca.

Planica je bila danes na pragu izenačenja svetovnega rekorda, a je Avstrijec Gregor Schlierenzauer, ki je v Vikersundu izpadel že v kvalifikacijah, po doskoku pri 253,5 metra z rokama podrsal po snegu. »Izjemno. Ko letiš tako daleč, gredo skozi telo posebni občutki. Hitro sem začutil, da bom letel zelo daleč. Nato sem se spustil v dvoboj s svojimi smučmi. Hotel sem obdržati ravnotežje, a ni bilo enostavno obstati na nogah. Za rekord potrebuješ tudi srečo. To je bil polet za moje srce in dušo. Tukaj je možno poleteti 254 metrov,« je pojasnil 28-letni Gregor Schlierenzauer.