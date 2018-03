Pred izredno sejo mora sicer stališče o tem podati še odbor za zunanjo politiko – nujnost, da se ta sestane, so prav tako že izrazili poslanci Levice.

Do preobrata v dolgi zgodbi priznavanja Palestine prihaja potem, ko je vladna služba za zakonodajo ocenila, da predlog za priznanje Palestine ne sodi med tekoče posle vlade. Poslanci se bodo zdaj očitno priznanja Palestine poskusili lotiti brez vlade. Priznanja držav se je Slovenija doslej vedno lotevala na predlog vlade. Toda slovenski zakonodajni postopki zgolj enoznačno opredeljujejo, da akt priznanja izvede državni zbor.

»Obžalujem, da predsednik vlade na zadnji seji vlade ni povedal, da bo odstopil. Če bi to vedeli, bi zagotovo zahtevali, da se zahteva uvrsti na dnevni red, da ne bi pozneje imeli teh pravnih zapletov,« je dejal zunanji minister Karl Erjavec in spomnil, da v koaliciji DeSUS, SD in del SMC podpirajo priznanje Palestine. Če do tega ne bo prišlo zdaj, se utegne po njegovi oceni zaradi drugačnega razmerja sil med parlamentarnimi strankami po volitvah s tem ponovno zaplesti. »Vsi podpirajo priznanje Palestine, ko je treba to storiti, pa je veliko zapletov. Razumem, da SDS in NSi nikoli ne bosta podprli priznanja Palestine, razen če bodo ZDA priznale Palestino. Takrat sem prepričan, da bosta takoj spremenili svoje stališče,« je še menil zunanji minister.