Dowd naj bi odstopil, ker je Trump večkrat ignoriral njegove pravne nasvete, po drugi strani pa grejo ugibanja tudi v drugo smer, in sicer da je ameriški predsednik izgubil zaupanje v sposobnost svojega zastopnika in zaradi nesoglasij glede strategije soočanja s preiskavo posebnega tožilca Roberta Muellerja.

Dowd in kolegi so Trumpa več kot leto dni prepričevali, da bo preiskave kmalu konec, kar se ni zgodilo in se najverjetneje ne bo še najmanj do konca kongresnih volitev. Dokler imajo republikanci v kongresu popolno oblast in so na strani predsednika ZDA, bodo Muellerjeve ugotovitve minile brez posledic ne glede na to, kaj bo odkril.

Trump je Dowdu zaupal, ker je bil agresiven in odločen v javnih nastopih proti t.i. lažnim medijem, vendar pa se v zadnjem času nekaj spreminja. Odvetniški ekipi se je pridružil komentator televizije Fox News Joe diGenova, zagovornik teorije, da sta se pravosodno ministrstvo in FBI zarotila proti Trumpu in uvedla lažno preiskavo v iskanju zločinov, ki jih ni.