Vsako jutro znova hitim. Čas za ličenje se vedno najde, zajtrk pa včasih tudi preskočim. Na poti v šolo me velikokrat zanese na družbena omrežja, kjer brez večjega razloga drsim s palcem desne roke po telefonskem zaslonu in vsake toliko pritisnem tisti magični gumb like. Vsi si ga želimo. Vsi si želimo ugajati, biti všečni. Vendar komu? Sebi prav gotovo ne.

Medtem ko prebiram vse tiste recepte za zdravje, kako prečistiti svoje telo, kako do popolne postave in počutja, v meni klije ljubezen do sebe in brokolija. Vsaj tako se mi zdi na prvi pogled. Ne bom zanikala, da so k vsemu pripomogle moja velika trma, odločnost in velika ljubezen do baleta, kjer je zgolj popolno zadovoljivo. Pa še to ne vedno. Kakor koli, čez nekaj mesecev se že znajdem v petem nadstropju ljubljanske Pediatrične klinike na oddelku za motnje hranjenja. Anoreksija, bulimija, ortoreksija… saj je vseeno.

Na vsakem koraku smo deležni sicer dobronamernih nasvetov o tem, koliko gibanja in spanja človek potrebuje dnevno, kaj ja in česa absolutno ne sme vreči v svoje telo, da bi ostal fit in zdrav. Na koncu pa nas po navadi čaka še kakšen spodbuden citat, da bomo živeli srečno in dolgo življenje, če se bomo držali zgoraj navedenih »zdravih« navodil, ob strani pa celoten članek zapeljivo dopolnjuje še retuširana mladenka v bikiniju brez kakršnih koli nepravilnosti. Nič nimam proti in naj povem, da se strinjam, da moramo biti ljudje seznanjeni z najnovejšimi ugotovitvami strokovnjakov in da brca v rit, ki nas vsake toliko časa spomni, da pojemo kakšno jabolko ali paradižnik več, ne škodi. Zataknem se pri dejstvu, da dandanašnji pozabljamo, da smo ljudje. Individuumi z različnimi potrebami, življenjskimi načeli, interesi in cilji. Zakaj nas nihče ne opozori, da tudi preveč zdravja lahko škodi in da moramo pravo mero najti sami? Očitno se učimo iz izkušenj, ki pa bi se jih dalo s spremembo trendov vsekakor ublažiti.

Zjutraj še vedno včasih preskočim zajtrk in preživim čas z očmi, prilepljenimi na zaslon. Ne ustavljam pa se več pri člankih, ki mi ponujajo super ideje za zdrav zajtrk skoraj brez kalorij, ki me bo pripeljal do popolne poletne postave, ki mi jo bodo zavidale vse prijateljice. Balet sem nadomestila s swingom, zdrav zeleni čaj pa z okusno vročo čokolado. Med uživanjem odlične sacher torte ob Ljubljanici kar vidim vse zdravnike in svetovalce, kako z naslovnic revij prezirljivo gledajo na moje nezdravo telo. Ampak torta mi pa še vseeno prinese kanček užitka in mi nariše nasmeh na obraz. Pa saj to je tudi zdravo, mar ne?