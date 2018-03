Suzana Cesar, učiteljica športa Zame je zdravje ravnovesje v telesu. Pomembno mi je, da čutim, da sem v harmoniji z vsem, kar me sestavlja – s telesom, duhom, dušo in zavestjo. Vsak dan naredim kratko meditacijo, s katero občutim to harmonijo. Naredim tudi nekaj razteznih vaj in vaj, ki sem jih sestavila iz joge in drugih praks. Tudi na hrano je treba paziti – izbiram ekološka živila in sem okoljsko ozaveščena, tako da mi je pomembno, da je vse naravno. Vadba se mi zdi ključna zaradi našega zahodnega načina življenja. Veliko sedečega dela v zaprtih prostorih ni koristno za nikogar, zato je predvsem gibanje na svežem zraku in v naravi, kjer res uživam, pomembno. Vidim, da nekateri pri vadbi pretiravajo. To človeka izčrpa in mu jemlje energijo. Sama si želim, da bi šla vsak dan na sprehod čez Golovec, ob koncu tedna pa sem aktivna ves dan. Kolesarim, hodim, tečem na smučeh in turno smučam.