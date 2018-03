Iz mrzlega zimskega dne je na Poljane prišel »kot pomlad« in nas s svojim pronicljivim razmišljanjem navdušil. Najprej s pogledom na svojo pot izobraževanja. »Študij filozofije mi je dal, imenujmo to, humanistični pogled ali pa zmožnost premisleka na neki temeljni konceptualni ravni. Še prej sem to dobil tudi na Poljanah. Zdi se mi, da je to šola, ki ti da temelj. Ta morda v življenju ni neposredno uporaben, je pa ves čas prisoten kot želja in sposobnost stvari premisliti. Koristi mi pri vsem mojem delovanju, tudi v glasbi.«

Poljanec je bil dvakrat, najprej v letih od 1991 do 1995 kot dijak, potem pa se je po diplomi iz filozofije in zgodovine na svojo gimnazijo za skoraj desetletje vrnil še kot učitelj filozofije. Na vprašanje, ali je bil njegov pogled na šolo skozi oči učitelja kaj drugačen od dijaškega, odgovarja, da ne bistveno. »Kaj pa je v resnici tista stvar, ki naredi zidove tipične avstro-ogrske hiše tako posebne? Najbrž je odgovor samo eden, to so ljudje. Takih posebnih in zanimivih ljudi sem za temi zidovi srečal in srečeval v vseh teh letih – in kot dijak in kot profesor – veliko.«