Jesti sorazmerno zdravo in se vsak dan vsaj pol ure gibati ter tako postopoma izgubljati odvečne kilograme se večini ljudi dandanes zdi prepočasen način hujšanja, zato jih vse več posega po različnih prehranskih dodatkih, ki nam obljubljajo izjemne rezultate v kratkem času.

Na družbenih omrežjih se pojavljajo vedno novi oglasi za različne shujševalne čaje in tabletke, ki ciljajo predvsem na mladostnice. Večina teh dodatkov pa je na žalost neučinkovitih ali celo škodljivih. Zaradi zlorabe in nepravilnega jemanja se v zadnjem času pojavlja vse več primerov najstnic, ki imajo zaradi jemanja takšnih tabletk težave. Po napotkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) bi se morali otroci in mladostniki glede hujšanja in jemanja različnih preparatov nujno posvetovati z zdravnikom.

Kljub številnim postopkom in nadzornim sistemom se lahko zgodi, da določeno živilo, hranilo ali snov v živilu pri posameznikih povzroči neželene reakcije, bodisi zaradi narave snovi, visokih vsebnosti snovi, onesnaženj ali pa zaradi prekomerno zaužitih količin. To je bolj verjetno pri tistih živilih, pri katerih so hranila oziroma snovi v bolj koncentrirani obliki, tako kot v prehranskih dopolnilih.

Pogosta uporaba »Znanstvene raziskave, ki bi poglobljeno obravnavale problematiko uporabe prehranskih dopolnil med mladostniki, so redke. Ne le v Sloveniji, ampak tudi v tujini. Večina raziskav o uporabi prehranskih dopolnil je bilo narejenih pri različnih skupinah športnikov, zelo malo pa je znano o uporabi prehranskih dopolnil med splošno populacijo,« pravita dr. Urška Blaznik in Ajda Švab z NIJZ. Po eni od raziskav, ki je bila pri nas opravljena leta 2011, se je pokazalo, da skoraj dvajset odstotkov mladostnikov uživa vsaj eno prehransko dopolnilo, nedavno objavljena pa ugotavlja, da je takšnih že kar 69 odstotkov! »Lahko zaključimo, da se tako kot pri odraslih tudi pri mladostnikih uporaba prehranskih dopolnil povečuje, kar je posledica agresivnega oglaševanja in ustvarjanja potreb po prehranskih dopolnilih, ki jih največkrat sploh ni,« pravita sogovornici. Omenita še novo raziskavo, ki jo pripravljajo in po kateri bodo prvi nacionalni podatki o uživanju prehranskih dopolnil znani v začetku prihodnjega leta. Raziskave švicarskega inštituta Swissmedic so pokazale, da so preparati, ki jih lahko naročimo po spletu, v kar 90 odstotkih primerov ponaredki in zdravju škodljivi. Zaradi zlorabe, nepravilnega jemanja nekaterih – sicer neškodljivih dodatkov – ter jemanja dodatkov, ki lahko vsebujejo celo smrtno nevarne snovi, se v zadnjem času pojavlja vse več primerov najstnic, ki razvijejo določeno obliko motenj hranjenja ali pa zaradi pomanjkanja določenih hranil resno zbolijo. Prehranska dopolnila, ki se presnavljajo skozi ledvice in jetra, lahko predvsem pri starejših predstavljajo večje tveganje. Otroci in mladostniki presnavljajo nekatere snovi drugače kot odrasli, zaradi česar so tudi lahko podvrženi nekaterim neželenim učinkom. Zato jim na NIJZ priporočajo predvsem pestro mešano prehrano, sestavljeno iz priporočenih kombinacij različnih vrst živil iz vseh skupin, kar ob ustreznem energijskem vnosu zagotovi zadosten vnos vseh hranil, potrebnih za normalno rast, razvoj in delovanje organizma. Snovi in dodatki v tabletah imajo tudi slabo biološko razpoložljivost, večina dodatkov konča v straniščni školjki, ker jih telo ne more absorbirati.