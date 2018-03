Fourcadu slavje lahko prepreči le še bolezen. Z najboljšim izhodiščem se mu nova visoka uvrstitev obeta v sobotnem zasledovanju in potrditev novega velikega kristalnega globusa, zanesljive pa so tudi točke na nedeljski sklepni tekmi s skupinskim startom. Danes pa je Francoz osvojil novo lovoriko, saj je v sprinterskem seštevku s prvega mesta izrinil Boeja in osvojil prvo mesto tudi v posebnem sprinterskem seštevku.

Slovenci so na prvi sibirski tekmi zaostajali v smučini. Po pričakovanjih je bil najboljši Jakov Fak, ki pa brezhibnemu streljanju ni uspel dodati dobrega teka in z zaostankom 1:31 minute zasedel zanj skromno 19. mesto. V skupnem seštevku je Fak ubranil peto mesto.

Okrnjeno konkurenco, zaradi bojkota ruskih tekem in tamkajšnje dopinške afere so manjkali Američani, Kanadčani, Ukrajinci, Čehi in posamezniki kot Slovenec Klemen Bauer in Šved Sebastian Samuelsson, je za nove točke svetovnega pokala izkoristil Miha Dovžan. Z desetimi zadetimi streli je zaostal 2:10 minute in bil 34.