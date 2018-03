Tretjo osebo, ki jo je na 3851 metrov visoki gori prav tako pod seboj pokopala snežna masa, so hudo poškodovano z reševalnim helikopterjem odpeljali v bolnišnico v italijansko mesto Trento. V reševanje zasutih so bili vključeni gorski reševalci, gasilci, karabinjerji ter dva reševalna helikopterja. Gre za tri avstrijske državljane, domnevno doma iz Tirolske. Oseba, ki je hudo poškodovana, je ženska. Trojica turnih smučarjev se je po običajni poti vzpenjala na goro, na zelo strmem in s snegom pokritem pobočju pa so očitno sprožili plaz.

V Pirenejih sta danes pod snežnim plazom umrla dva človeka, tretji je poškodovan, so sporočili reševalci. Nesreča se je zgodila v dolini Aran, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gasilci so sporočili, da so pod plazom našli tri ljudi, od tega sta bila dva mrtva, tretji pa je huje poškodovan. Pri reševanju je pomagal tudi helikopter. Po navedbah gasilcev identiteta in narodnost žrtev za zdaj nista znani, so pa na območju opravljali znanstvene raziskave.