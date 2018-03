Povod za Pavličevo razrešitev z mesta delavskega direktorja naj bi bil spor s predsednikom sveta delavcev in generalnim sekretarjem sindikata strojevodij Silvom Berdajsom, in sicer zaradi preiskave o sumu korupcije na SŽ. Lani se je namreč na podlagi anonimne prijave v družbi SŽ-Potniški promet začela policijska preiskava, kriminalisti naj bi iskali dokaze o sumih jemanja podkupnin v zameno za napredovanja znotraj družbe. Vodstvo SŽ je napovedalo, da bo o tem seznanilo tudi nadzorni svet.

Berdajs je takrat za STA povedal le, da je Pavlič izgubil zaupanje. Pavlič pa je nekaj dni kasneje sporočil, da bo odslej vodil Sindikat železničarjev Slovenije, s čimer ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje funkcije delavskega direktorja.

Spor med Pavličem in Berdajsom naj bi se sicer, kot je v začetku tedna poročal Siol, zaostroval. Pavliču naj bi preprečili vstop v njegovo pisarno, zaradi česar so v sindikatu železničarjev za minuli torek sklicali zbor delavcev, na katerem bi ti zahtevali »konec drugorazrednosti in neenakosti na SŽ«. Zbor je bil sicer zaradi smrti v Pavličevi družini za nedoločen čas preklican.

Z dogajanjem se je v sredo na maratonski seji - trajala je od 13. do 19. ure - seznanili tudi nadzorniki SŽ pod vodstvom Bojana Branka. »Zanima nas, kaj se v sistemu dogaja, to je treba vedeti, ne smemo pa se vmešavati v zadeve, ki se tičejo socialnih partnerjev in medsebojnih odnosov,« je danes za STA pojasnil Brank.