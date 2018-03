V vozilo ukleščeno osebo so rešili gasilci ljubljanske gasilske brigade, ki so tudi zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine.

Verižno trčenje zjutraj na južni ljubljanski obvoznici

Na južni ljubljanski obvoznici pred izvozom Rudnik v smeri razcepa Kozarje se je danes okoli 8.30 zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih šest osebnih vozil. Dve osebi sta se v nesreči lažje poškodovali, s kraja nesreče so ju odpeljali reševalci, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Po ugotovitvah policije je do nesreče prišlo zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo, pri čemer je prišlo do naleta v počasi se premikajočo kolono. V času ogleda kraja nesreče in odpravljanja posledic sta bila vozni in prehitevalni pas zaprta, nekaj pred 10. uro pa so promet na obvoznici ponovno sprostili. Povzročiteljema so izdali plačilna naloga.