Mark Meechan je želel podražiti svoje dekle, zato je njenega psa uspešno naučil odzivanja na nacistične vzklike in ukaze. V video posnetku, ki ga je objavil na svojem youtube profilu, lahko vidimo, kako pes z desno tačko salutira na besedne zveze »sieg hiel« in »gass the Jews«. Video je objavil že leta 2016, od takrat pa si ga je ogledalo tri milijone ljudi.

Več uporabnikov se je na objavljeni video posnetek pritožilo, kmalu zatem pa so Meechana aretirali. Sam je trdil, da ni naredil ničesar narobe. Zagovarjal se je z besedami, da gre za humoren video posnetek, s samimi dejanji pa je želel le zafrkavati svoje dekle. Tudi na samem posnetku ga lahko slišimo, ko izrazi, da želi psa spremeniti v »najmanj prisrčno reč, ki se je lahko spomni, in to so nacisti«.