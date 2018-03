Natečaj vsako leto organizira časnik The Parliament Magazine, zmagovalce v posameznih kategorijah pa je izbrala osemčlanska strokovna komisija, ki so jo sestavljali predstavniki nevladnih organizacij, evropskih institucij in gospodarstva. Nagrade so namenjene priznavanju uspešnega dela evropskih poslancev na različnih področjih dela, od digitalnih tehnologij, okolja, zaposlovanja do kmetijstva, gospodarstva, sociale, zaposlovanja, prava, zunanje politike.

Edini Slovenec med nominiranci Edini Slovenec med letošnjimi nominiranci, objavljenimi konec januarja, je bil Bogovič, ki mu je na koncu tudi pripadla ena od nagrad. V kategoriji Raziskave in inovacije je bil sicer nominiran skupaj s poslankama Mario Spiraki (EPP) iz Grčije in Miapetro Kumpula-Natri (S&D) iz Finske. Bogovič se je ob prejemu nagrade med drugim zahvalil predlagateljem njegove nominacije, konzorciju Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU), ki je prepoznalo njegova prizadevanja na področju novih tehnologij v kmetijstvu, pri promociji bio- in krožnega gospodarstva ter tudi pri odločenosti glede evropske pobude Pametne vasi, s katero bo EU skrbela za zmanjšanje razvojne vrzeli med urbanimi in ruralnimi območji v prihodnosti. »Pametne vasi so obraz evropskih raziskav in razvoja, saj povezujejo številne evropske politike, od digitalnega enotnega trga do mobilnosti ter skupne kmetijske politike EU. Digitalizirana in modernizirana podeželska območja bodo ohranila poseljenost evropskega podeželja, izboljšala dostop prebivalcev podeželskih območij do storitev in s tem povečala njihovo kakovost življenja,« je v svojem nagovoru še izpostavil Bogovič.