Za zgoščevanje tokrat ne boste uporabili žilirna sredstva ali sladkor. Tokrat delo zgoščevanja opravijo chia semena. Chia semena so »produkt« rožice imenovane Chia (oz. Salvia hispanica). Semena so tako majhna, da jih ni treba dodatno mleti, imajo pa ogromno koristi: so lahko prebavljiva, so bogat vir beljakovin, omega 3 maščobnih kislin, antioksidantov, železa, kalcija, železa ... So dobre za prebavo, popularne pri shujševalnih dietah, omogočajo dobro hidracijo telesa, so odlične za diabetike itd.

Uporabite lahko sveže ali zamrznjeno sadje. Najboljše pa se obnesejo predvsem robidnice. Uporabite borovnice, jagode, robice ali pa mešanico.

Po želji lahko dodate tudi začimbnice. Dodajte kardamom ali pa cimet. Poskusite in se poigrajte z okusi.

Marmelado lahko posladkate z medom ali javorjevim sirupom, seveda po okusu in željah.

Pa dober tek!

RECEPT Sestavine za 1 lonček: • 100 g (zamrznjenih) borovnic • 2 žlici chia semen • nekaj kapljic limoninega soka • 2 žlici javorjevega sirupa (po želji)