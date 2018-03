Kot je povedala na včerajšnji predstavitvi v Ljubljani, je v knjigi med drugim predstavljen njen pogled na dogajanje v letih 2013 in 2014, ko je vodila vlado.

Leti sta bili po njenih besedah prelomni tako zanjo kot za državo. Poudarila je, da velika večina ljudi sploh ne ve, kako po robu so hodili in kako malo je manjkalo, da v Sloveniji ne bi prišlo do drugačne zgodbe. Knjiga vključuje tudi razmišljanje njenih političnih sopotnikov in prijateljev. Vsebuje tudi marsikaj, kar do danes še ni bilo razkrito, je še povedala Bratuškova.