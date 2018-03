Takoj ob ali po začetku sojenja so namreč krivdo priznali oče Marjan in sin Gabrijel Deluk ter Urim Rexhaj. Ti so priznali, da so za združbo čez državno mejo vozili ilegalne prebežnike. Prva dva sta bila obsojena na pogojni kazni, Rexhaj pa na dve leti in pol zapora, v katero se šteje tudi čas pripora, je spomnil časnik.

Novo priznanje prihaja po več mesecih poteka glavne obravnave. Shkurti je bil tisti član kriminalne združbe, ki so ga zamaskirani specialci in kriminalisti oktobra 2016 aretirali ob izolski pasji plaži in ga pri tem poškodovali. Pred tem je v morje odvrgel pištolo in rjav zavoj. Takrat je Shkurti v avtomobilu peljal 2,6 kilograma kokaina za kupce, ki pa so bili dejansko tajni policijski agenti, so navedle Primorske novice.