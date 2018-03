Za popoldne je po Franciji napovedanih več kot 140 protestnih shodov. Največji bo pred spomenikom, posvečenim padcu Bastilje, kjer sindikati pričakujejo 25.000 protestnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Vlada mora posvetiti veliko več pozornosti temu, kako stvari stojijo v resnici,« je dejal vodja sindikata Force Ouvriere Jean-Claude Mailly.

Stavke in protesti bodo pomemben preizkus za predsednika Macrona, ki načrtuje obsežne reforme javnega sektorja. V petletnem mandatu namerava zmanjšati število delovnih mest v javnem sektorju za 120.000, plače želi bolj vezati na učinkovitost in storitve v večji meri prepuščati pogodbenim sodelavcem. Sindikati mu očitajo, da bo to zmanjšalo varnost zaposlitve.

Macron in ministri vztrajajo, da ne bodo popustili

Francoski sindikati, ki so bili nekoč strah in trepet za oblasti, so v preteklosti vlade prisilili, da so se odpovedale svojim načrtom. Macron in njegovi ministri sicer vztrajajo, da ne bodo popustili.

Zjutraj sta zaradi stavke vozila le dva od petih hitrih vlakov TGV, odpovedanih je bila polovica regionalnih vlakov. Odpovedani so bili tudi štirje vlaki Eurostar med Londonom in Parizom in približno četrtina drugih mednarodnih vlakov.

Na treh pariških letališčih - Charles de Gaulle, Orly in Beauvais - so odpovedali približno tretjino letov, nekaj so jih odpovedali tudi na letališčih v Montpellieru, Nici in Marseillu.

Po podatkih sindikata SNUipp-FSU stavka približno četrtina učiteljev po vsej državi, v regiji Seine-Saint-Denis severno od Pariza pa celo 55 odstotkov.

Železniški sindikati so pozvali k trimesečnim stavkovnim aktivnostim, začenši s 3. aprilom, s katerimi bodo poskušali prisiliti vlado, da bi se odrekla reformi, ki bi novim zaposlenim odvzela posebne privilegije v zvezi z upokojevanjem in varnostjo delovnih mest.

Macron se za zdaj upira pritiskom železničarjev in po anketah sodeč ga pri tem podpira tudi javnost, poroča AFP.