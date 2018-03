Kriminalisti policijske uprave Koper so včeraj zjutraj na območju Štajerske v sodelovanju s kriminalisti in policisti drugih policijskih uprav aretirali člane mednarodne kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s tihotapstvom ljudi. Konkretno z organiziranjem prepovedanega prehajanja meje. Pri vseh osumljenih so opravili hišne preiskave, več pa bo policija razkrila na jutrišnji novinarski konferenci v Kopru. Neuradno smo izvedeli, da so pridržali eno slovensko državljanko in tri državljane Kosova, ki so jih osumili kar 30 kaznivih dejanj organiziranja nedovoljenega prehajanja meje.

Po naših podatkih gre za zelo tajno operacijo, ki je potekala dalj časa in pri kateri so sodelovali s tujimi varnostnimi organi. Iz PU Koper so nas obvestili še, da so njihovi kriminalisti pri preiskavi sodelovali z upravo kriminalistične policije generalne policijske uprave pa tudi z Europolom in – kar še največ pove o sami operaciji – z misijo EU na Kosovu Eulex. Združba naj bi v daljšem časovnem obdobju tihotapila ljudi po tako imenovani balkanski tihotapski poti v države Evropske unije, v glavnem naj bi šlo za ljudi albanske narodnosti.

Pisali smo že, da se število ujetih prebežnikov na naših mejah povečuje. Skupaj je brez ustreznih dokumentov lani v Slovenijo vstopilo 1930 ljudi, kar je osemdeset odstotkov več kot leta 2016. Opazno je predvsem povečanje števila državljanov Alžirije, Turčije in Kosova.