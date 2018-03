Francoska tiskovna agencija AFP medtem poroča, da so številni Bolgari že samoiniciativno priskočili na pomoč premraženim pticam. Zaradi mraza, ki je ta teden zajel severovzhod države, so namreč mnoge našli z zaledenelimi krili, zaradi česar ne morejo leteti. V bolgarskih domovih se tako zdaj greje že na desetine štorkelj.

Toliko štorkelj v stiski v Bolgariji doslej naj še ne bi videli, je za AFP povedala Hristina Klisurova iz centra za pomoč živalim Balkans wildlife. A tudi ona je ljudi opozorila, naj ne pomagajo vsaki ptici, ampak le tistim, ki pomoč res nujno potrebujejo - večinoma tistim, ki so poškodovane ali imajo zamrznjena krila.

The weather in Bulgaria has been so cold that storks, which migrate in winter, have been freezing. So these kind souls, among others, have taken them in their homes to save them from freezing outside. pic.twitter.com/XMqk36FeFL