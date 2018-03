Janez Stupica se je rodil 11. marca 1935 v Ljubljani. S šahom se je srečal pri dvanajstih letih in kmalu začel nastopati na tekmovanjih. Leta 1954 je postal mladinski prvak Slovenije. Uspešno je začel tudi v članski konkurenci: na slovenskih prvenstvih je v letih 1956, 1958 in 1960 delil prvo mesto. Na prvem mestu pa je bila vendar izobrazba in poklicna pot. Diplomiral je na ljubljanski fakulteti za naravoslovje in tehnologijo ter postal profesor kemije na gimnaziji. Po letu 1960 tako več let ni igral. Leta 1966 se je vrnil za šahovnico, postal prvak Slovenije, leto pozneje podprvak, leta 1968 pa dosegel svoj največji uspeh: na prvenstvu Jugoslavije na Čatežu si je delil prvo mesto s Predragom Ostojićem, pozneje znanim velemojstrom. Nastopil je še na prvem spominskem turnirju Milana Vidmarja leta 1969, nato pa skoraj tri desetletja ni igral.

Medtem so začele nastajati njegove nepozabne knjige; šahistom se je za vedno priljubil z zajetno mojstrovino Šah skozi stoletja iz leta 1982. Sledile so: Aljehin – šahovski umetnik (2007), Bobby Fischer – šahovski genij (2008), Veliki šahovski turnirji 1851–1911 (2013). Dovolj za ugotovitev, da je Stupica najpomembnejši slovenski šahovski pisec zadnjega pol stoletja.

Med letoma 1998 in 2007 je Stupica v Dnevniku urejal priljubljeno šahovsko rubriko, ki je bila po obsegu največja doslej v slovenskem časopisju. Posebnost njegove rubrike so bili komentarji partij, obogateni s številnimi pregovori iz zakladnic narodov, ki jim udeleženca partije pripadata. S pregovori se je tudi sicer rad ukvarjal in plod tega dela je Velika knjiga pregovorov: modrosti sveta (2007). Napisal je tudi več učbenikov za kemijo.

Janez Stupica, mož velikega vedenja in sijajnega spomina, je bil najbrž tisti med Slovenci, ki so največ vedeli o šahu in šahistih. Takole je ugnal slovenskega velemojstra Stojana Puca: