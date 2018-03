Slovenska nogometna reprezentanca se bo po današnjem dopoldanskem treningu na Brdu pri Kranju odpravila proti Celovcu, kjer jo jutri ob 20.45 čaka prijateljska tekma z Avstrijo. Izbrana vrsta bo v popoldanskih urah preizkusila igrišče modernega stadiona Wörthersee ob Vrbskem jezeru, a na njem ne bo trenirala, da tekmeci ne bi izvohali vseh taktičnih podrobnosti. Tovrstne prijeme poznajo številne nogometne velesile.

Pod Kavčičem val sprememb

Uvodni trije dnevi priprav pod vodstvom novega selektorja Tomaža Kavčiča so pokazali, kako močan val sprememb je zajel slovensko reprezentanco po odhodu Srečka Katanca. Najbolj opazna razlika je v vsebini treningov, ki so temeljitejši in kakovostnejši, čemur prikimavajo tudi dolgoletni uslužbenci nogometne zveze. Potem ko je Kavčič v zadnjih letih v živo analiziral treninge velikih evropskih klubov in reprezentanc, pridobljeno znanje uspešno prenaša v prakso. Da ne bi bilo nič prepuščeno naključju, selektor s svojimi sodelavci pred vsakim treningom skliče sestanek, na katerem igralci tudi s pomočjo videoanalize prejmejo navodila o nadaljnjem poteku dela. Ker so treningi znova odprti za javnost, reprezentanca pa dostopnejša do medijev, je na Brdu pri Kranju čutiti manj napetosti kot v zadnjih letih.

Reprezentanti odslej pred vsakim treningom opravijo vaje za raztezanje pod nadzorom kondicijskega trenerja Matica Lukmana, ki si je včeraj za pripomoček izbral več metrov dolgo elastiko. Treningi na Brdu so postali tako intenzivni in raznoliki, da igralcem ne zmanjka motivacije. Kavčičevi izbranci so se najprej pomerili v kombinatorni igri na šest malih golov, pri čemer je selektor iskal predvsem hitre reakcije igralcev in natančnost v zaključnih strelih. Reprezentanca je kasneje v dveh skupinah v rumenih in modrih markirnih dresih vadila na ločenih igriščih, kjer so igralce ovirale v zemljo zapičene silhuete v naravni velikosti odraslega človeka. Ob zaključku sta obe skupini odigrali še medsebojno tekmo, igralcem pa je največ težav povzročal hladen severni veter, ki je na igrišču premikal žoge in nagibal kotne zastavice. »Kot bi bili na Ferskih otokih,« je pripomnil Josip Iličić, ko se je ravno pripravljal na udarec iz kota.