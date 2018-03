Mlada nogometna reprezentanca ima težave z naravo. Tisto v pravem pomenu besede in tudi z naravo nogometa. Prve se imenujejo mraz in burja, zaradi katerih so se mladi upi na včerajšnji trening iz baze v Ajdovščini odpeljali v Sežano, o morebitni selitvi današnje tekme z Ukrajino v Novo Gorico pa se bodo odločili po jutranjem vremenskem brifingu.

Z nogometnimi težavami pa se sooča selektor Primož Gliha, ki je ob odsotnostih zaradi poškodb reprezentančni seznam krojil tudi ob tehtanju forme nosilcev igre. »Optimalne reprezentance ni mogoče sestaviti nikoli,« poudarja Primož Gliha. »Lipušček je moral v bolnišnico, več je poškodovanih, med njimi tudi prvi vratar Sorčan. Še večja težava je, da nekateri zelo malo igrajo v svojih klubih. Kramarič recimo sploh še ni stopil na igrišče, Žužek je odigral štiri minute, Repas se kali v peti francoski ligi in se šele prebija v člansko ekipo.«

Gliha je ponovno posegel po »matematiki« in dal prednost igralcem iz domačih klubov, ki imajo največjo minutažo. In med nasprotniki ponovno požel kritike, ker je med njimi tudi njegov sin Erik. »Te prihajajo predvsem iz našega edinega športnega dnevnika in so posledica nekaterih zasebnih interesov oziroma povezav z določenim menedžerskim lobijem. Ampak to me ne moti, reprezentanco vedno sestavljam z igralci, ki igrajo. V strokovnem štabu smo bili pred dilemo, ali naj povabimo tiste, ki so bili z nami jeseni, pa letos tako rekoč ne igrajo, ali pa nekatere, ki so pa danes standardni v svojih klubih. Odločili smo se za slednje, saj ne igramo prijateljskih tekem, ampak se merimo v kvalifikacijah in potrebujemo tiste, ki so v tekmovalnem ritmu,« se je razgovoril Gliha, ki bo kvalifikacije za EP, ki bo prihodnje leto v Italiji in San Marinu, nadaljeval konec meseca v Stari Zagori proti Bolgariji. Slovenija je po uvodni zmagi in remiju proti Luksemburgu dvakrat zapored premagala Črno goro, edini poraz pa doživela s Francijo in je druga v skupni.