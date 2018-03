Vodstvena trojica investicijskega sklada Apollo Global Management je tudi dejanska lastnica Nove KBM, izhaja iz podatkov, objavljenih na portalu agencije za javnopravne evidence in storitve. »Gospodje Black, Harris in Rowan so dejanski lastniki Nove KBM in njenih hčerinskih družb zaradi posredne kontrole nad večino glasovalnih pravic v Novi KBM,« je zapisano Ajpesovi evidenci.

O dejanskih lastnikih Nove KBM so doslej uradno obstajale zgolj nepopolne informacije. Vse delnice mariborske banke je leta 2015 odkupila luksemburška »projektna družba« Biser Bidco S.a.r.l.,